L’OIM | 154 migrants ivoiriens rapatriés depuis Tunis

Dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie a organisé son premier vol charter vers la Côte d’Ivoire, permettant à 154 citoyens ivoiriens de rentrer volontairement dans leur pays d’origine.

L’opération a été menée le 11 septembre 2025 dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (ARVR), mis en œuvre dans le cadre du Programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique du Nord (PRMR-NA), financé par l’Union européenne et la Suède.

Avant leur départ, les migrants ont bénéficié d’un accompagnement complet, comprenant un hébergement temporaire, des séances de conseil, une assistance sociale, des examens de santé avant le départ et un soutien logistique pour le voyage, conformément aux normes de protection de l’OIM.

Niamké E. Benjamin Malan, ambassadeur de Côte d’Ivoire en Tunisie, a participé à l’opération de rapatriement volontaire. Dans son discours, il a salué la qualité et la continuité de la coopération avec l’OIM, soulignant l’importance de ces efforts conjoints pour offrir aux migrants des solutions sûres et dignes.

Le succès de l’opération repose sur l’étroite collaboration entre les autorités tunisiennes, l’ambassade et le bureau de l’OIM en Côte d’Ivoire.

I. B.