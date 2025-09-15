Braquage d’une banque à Boumhel | Le suspect principal en détention

La police est parvenue à identifier et à arrêter l’auteur du braquage perpétré, vendredi dernier, dans une agence bancaire à Boumhel dans le gouvernorat de Ben Arous au sud de Tunis.

L’enquête a été menée par la brigade centrale de lutte contre la criminalité relevant de la garde nationale de Ben Arous, précise Mosaïque FM, en rappelant que selon les premiers éléments, un individu cagoulé avait brandi une arme à feu (dont l’authenticité n’a pas encore été confirmée ) à l’intérieur de l’agence, obligeant l’employé à lui remettre l’argent de la caisse.

Le suspect qui a pu fuir à l’aide de complices, a été identifié et arrêté, affirme la même source, ajoutant que le Parquet a ordonné sa mise en détention, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.