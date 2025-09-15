Formation des hauts fonctionnaires | La Tunisie et la France renforcent leur coopération

L’ambassadeur de Tunisie en France Dhia Khaled a rencontré la directrice de l’Institut national du service public (INSP), Maryvonne Le Brignonen.

Les discussions ont porté sur le renforcement des partenariats dans les domaines de la formation des hauts fonctionnaires, du partage d’expertise en matière de gouvernance publique et de modernisation de l’administration.

L’accent a été mis sur la volonté commune de consolider la coopération entre l’Ecole Nationale d’Administration tunisienne (ENA) et l’Institut National du Service Public (INSP) dans le domaine de la formation, dans une perspective d’ouverture, d’efficience et d’excellence au service de l’action publique.

