La rentrée scolaire 2025-2026 par les chiffres

Quelque 2 325 443 élèves du préscolaire, de l’enseignement de base et du secondaire reprennent ce matin, lundi 15 septembre 2025, le chemin de leurs établissements scolaires : 61 000 inscrits en préscolaire, 1 161 638 dans le primaire, 570 655 dans les collèges (général et technique) et 532 150 au secondaire. Quelque 160 000 enseignants assureront les cours durant cette nouvelle année scolaire 2025-2026.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Education, en assurant que les services de restauration et d’hébergement seront disponibles dès le 1er jour de la rentrée scolaire dans les cantines et internats. Il en va de même du programme de réhabilitation des infrastructures scolaires et de renforcement du partenariat avec le ministère des Transports pour l’exploitation des bus scolaires.

D’après la même source, cette année le réseau scolaire comptera 6 164 établissements, dont 4 596 écoles primaires (+8 nouvelles) et 1 568 collèges et lycées (dont 7 nouveaux).

Le ministère a indiqué que plus de 480 millions de dinars d’investissements ont été mobilisés pour la construction de nouveaux établissements, l’aménagement de 231 écoles, l’installation de 31 salles préfabriquées, la réalisation de 34 clôtures et la mise en place de caméras de surveillance dans 590 établissements, dont 90 grâce à l’appui de la société civile.

Pour ce qui est des équipements, 2 260 laboratoires informatiques mobiles ont été distribués (soit près de 29 380 ordinateurs portables), en plus de 17 585 ordinateurs de bureau, 4 600 photocopieurs et 4 500 imprimantes multifonctions.

Par ailleurs, plus de 85 000 mobiliers scolaires seront également disponibles pour équiper environ 5 700 salles de classe dès la rentrée.

Il reste cependant à espérer que, malgré tous ces efforts, il ne se trouvera pas des écoles, éloignées des centres urbains, qui manquent de tout, comme souvent signalés par les citoyens.

I. B.