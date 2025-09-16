Décès du voyant « Sahtout » à Kairouan | Une enquête ouverte

Le ministère public du tribunal de première instance de Kairouan a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du décès du voyant connu sous le surnom «Sahtout».

Selon une source proche du dossier, citée par Mosaïque FM, le corps de « Sahtout » a été transféré au service de médecine légale de l’hôpital régional en vue de déterminer les causes et les circonstances exactes du décès, survenu dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 septembre 2025 à Bouhajla.

La même source a ajouté que le voyant aurait accidentellement ingéré un insecticide, sachant qu’il était malvoyant.

Y. N.