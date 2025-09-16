Éducation | Liste des écoles primaires privées autorisées

Le ministère de l’Éducation a publié ce mardi 16 septembre 2025 la liste des écoles primaires privées autorisées pour cette année scolaire.

A date du 11 septembre courant, le nombre de ces établissements s’élève à 811 écoles privées contre 774 l’année dernière, indique la même source, ajoutant que la plupart sont situés à Tunis (125 écoles), suivi du gouvernorat de Ben Arous (82), puis de l’Ariana (66).

On notera que l’on compte peu d’écoles primaires privées dans les autres régions comme au Kef et à Tataouine avec uniquement 3 établissements, ou encore Siliana et Béja avec moins de 10 écoles.

Consulter la liste des écoles primaires privées

Y. N.