Journée mondiale de l’identité | Droits, services et opportunités

À l’occasion de la Journée mondiale de l’identité, les Nations Unies en Tunisie se joignent à la communauté internationale pour souligner l’importance de disposer d’une preuve d’identité reconnue et vérifiable.

Le thème de cette année, « Mon identité, mon parapluie », est un puissant symbole de protection et d’autonomisation, rappelant que l’identité n’est pas seulement un document, mais un bouclier permettant d’accéder aux droits, aux services et aux opportunités.

En Tunisie, l’Agenda des Nations Unies pour l’identité juridique (UNLIA) regroupe les entités des Nations Unies afin d’accompagner les efforts nationaux dans ce domaine, soutenant ainsi les progrès vers l’ODD 16.9 : garantir une identité juridique pour tous d’ici 2030.

En célébrant cette journée ensemble, nous réaffirmons que l’identité est un droit humain fondamental et un pilier de la dignité et de l’inclusion pour tous.

Communiqué