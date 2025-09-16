Real Madrid vs Olympique de Marseille en live streaming : Ligue des Champions 2025-2026

Ce mardi 16 septembre 2025, l’Olympique de Marseille défie le Real Madrid au Santiago Bernabéu pour l’ouverture de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-26, un choc historique qui oppose nos Phocéens aux Merengues invaincus en quatre confrontations passées.

Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’OM, revigoré par sa victoire éclatante 4-0 contre Lorient en Ligue 1, aligne un onze redoutable avec Pierre-Emile Højbjerg, Pierre-Emile Aubameyang, Mason Greenwood, Timothy Weah, Valentin Carboni et Geoffrey Kondogbia pour tenter l’exploit et briser la malédiction face à une armada madrilène emmenée par Kylian Mbappé, Rodrygo, Arda Güler, Franco Mastantuono, Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, malgré les absences de Rüdiger, Mendy et Endrick.

Suivez en direct le match Real Madrid Marseille: