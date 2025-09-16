Real Madrid vs Olympique de Marseille en live streaming : Ligue des Champions 2025-2026

Ce mardi 16 septembre 2025, l’Olympique de Marseille défie le Real Madrid au Santiago Bernabéu pour l’ouverture de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-26, un choc historique qui oppose nos Phocéens aux Merengues invaincus en quatre confrontations passées.
Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’OM, revigoré par sa victoire éclatante 4-0 contre Lorient en Ligue 1, aligne un onze redoutable avec Pierre-Emile Højbjerg, Pierre-Emile Aubameyang, Mason Greenwood, Timothy Weah, Valentin Carboni et Geoffrey Kondogbia pour tenter l’exploit et briser la malédiction face à une armada madrilène emmenée par Kylian Mbappé, Rodrygo, Arda Güler, Franco Mastantuono, Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, malgré les absences de Rüdiger, Mendy et Endrick.
