Détention prolongée pour l’avocat lié à l’affaire Youssef Mimouni

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a décidé de prolonger la détention de l’avocat lié à l’affaire de l’homme d’affaires Youssef Mimouni.

Le concerné a été informé de la prolongation de sa détention préventive de quatre mois supplémentaires, indique une source citée par Mosaïque FM, ce mercredi 17 septembre 2025.

On notera que cette affaire concerne notamment des transactions financières entre l’homme d’affaires Youssef Mimouni et une banque publique, ainsi que des litiges judiciaires et administratifs entre les deux parties.

Y. N.