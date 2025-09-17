Jendouba | Décès de la mère d’élève qui s’était immolée par le feu

La mère d’élève qui s’était immolée par le feu dans la cour d’un lycée de Ghardimaou, dans le gouvernorat de Jendouba, est décédée ce mercredi 17 septembre 2025.

Elle a succombé aux graves brûlures au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous (sud de Tunis) et une enquête a été ouverte ce jour.

Rappelons que lundi dernier, la mère d’élève avait mis le feu à son corps dans la cour d’un lycée, en signe de protestation contre le transfert de sa fille vers un autre établissement.

Y. N.