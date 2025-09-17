OIM Tunisie | Les retours volontaires se poursuivent

Le 16 septembre 2025, l’OIM Tunisie a organisé une nouvelle opération de retour volontaire à destination de la Guinée à travers un vol charter, permettant à 150 ressortissants guinéens de regagner Conakry.

Réalisée dans le cadre du programme d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR), mis en œuvre sous le Programme de Protection, Retour et Réintégration des Migrants en Afrique du Nord (MPRR-NA) financé par l’Union européenne et la Suède.

Cette opération constitue le 16ᵉ vol charter organisé cette année par l’OIM Tunisie, qui s’ajoute aux autres opérations conduites via des vols commerciaux, et a permis à l’OIM Tunisie de soutenir plus de 6 500 migrants dans leur retour volontaire vers leur pays d’origine.

Avant leur départ, les migrants de retour ont bénéficié d’un accompagnement complet comprenant l’hébergement temporaire, des séances de conseil, des examens de santé pré-départ et un appui logistique pour leur voyage en coordination avec les autorités consulaires compétentes, conformément aux standards de protection de l’OIM.

À leur arrivée à Conakry, ils seront accompagnés, par l’OIM, dans le processus de réintégration afin de reconstruire leur avenir dans des conditions dignes et durables.