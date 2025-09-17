PSG vs Atalanta en live streaming : Ligue des Champions 2025-26

Ce mercredi 17 septembre 2025, nos Parisiens du PSG accueillent l’Atalanta Bergame au Parc des Princes pour l’ouverture de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-26, un remake chargé d’histoire du quart de finale 2020 où les Rouge et Bleu l’avaient emporté 2-1 grâce à un comeback tardif.

Défendeurs du titre et revigorés par leur récente victoire 2-0 contre le RC Lens en Ligue 1 malgré les blessures, les hommes de Luis Enrique, privés d’Ousmane Dembélé (cuisse) et Désiré Doué (mollet), alignent un onze percutant avec Khvicha Kvaratskhelia (remis de sa blessure au mollet), Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Vitinha, Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery pour imposer leur rythme et défendre leur couronne européenne. Face à une Atalanta accrocheuse, emmenée par Charles De Ketelaere, Daniel Maldini, Marten de Roon et Mario Pašalić après leur succès 4-1 contre Lecce en Serie A, ce choc franco-italien s’annonce explosif et passionnant pour tous les fans français, prêts à vibrer pour un début en fanfare dans cette nouvelle formule de la C1.

Suivez en direct le match PSG Atalanta: