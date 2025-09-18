Des produits alimentaires périmés saisis près d’une école à Gafsa

Les équipes d’inspection de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) ont saisi des produits alimentaires périmés dans un commerce situé à Gafsa.

Dans un communiqué publié ce jeudi 18 septembre 2025, INSSPA indique que des opérations de contrôle ont été menées dans le cadre de campagnes de contrôle des commerces situés près des établissements scolaires.

Cela a permis la saisie de plusieurs produits, notamment 157 litres de jus de citron non conformes découverts dans un commerce situé à proximité d’une école, ainsi que 27 kg de merguez et de dinde périmés dans un autre commerce.

Des procès-verbaux ont été établis à cet effet et les contrevenants seront traduits en justice après la finalisation des procédures légales, affirme la même source.

