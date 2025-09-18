FC Barcelone vs Newcastle en live streaming : Ligue des Champions 2025-26

Ce jeudi 18 septembre 2025, le FC Barcelone défie Newcastle United à St James’ Park pour l’ouverture explosive de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-26,

un choc anglo-catalan qui s’annonce comme un sommet entre deux attaques redoutables. Revigorés par leur succès 3-1 contre Las Palmas en Liga malgré les absences de Lamine Yamal (entraîneur à la cuisse) et Alejandro Balde (blessé), les Blaugranas de Hansi Flick, avec Marc-André ter Stegen de retour dans les buts, misent sur Robert Lewandowski, Raphinha, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi pour contrer une équipe des Magpies emmenée par Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Anthony Gordon, Alexander Isak et Harvey Barnes, dans un stade en ébullition. Ce duel, premier test majeur pour les deux camps dans cette nouvelle formule de la C1, fait déjà trembler les supporters français fans de beau jeu, prêts à vivre une soirée de football total et à rêver d’un Barça dominateur en Europe.

Suivez en direct le match Barça Newcastle: