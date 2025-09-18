Rejet de la demande de libération de Taïeb Rached

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a rejeté la demande de libération de l’ancien premier président de la Cour de cassation Taïeb Rached.

Cette décision a également concerné l’homme d’affaires Nejib Ben Ismaïl ainsi que d’un magistrat révoqué, précise Mosaïque FM citant une source proche du dossier, en ajoutant que le procès a été reporté au 9 octobre prochain.

Notons que les accusés sont poursuivis dans des affaires de corruption liées à leurs fonctions.

Y. N.