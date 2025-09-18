Tunisie | Le droit à un environnement sain à Gabès !

Plusieurs associations ont tiré la sonnette d’alarme sur la situation sanitaire et environnementale à Gabès, où deux nouveaux cas de malaise respiratoire ont été enregistrés, s’ajoutant à la vingtaine de cas d’hospitalisations enregistrés hier.

Les activistes et à leur tête le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) ont appelé les autorités à intervenir et exigé des mesures rapides pour réduire la pollution atmosphérique.

Les entreprises polluantes ont également été interpellées, et invitées à présenter rapidement un plan d’action concret conforme aux normes environnementales

Rappelons que 12 habitants de Ghannouche, souffrant de difficultés respiratoires, ont été admis mardi aux urgences du centre de soins de base. Trois ouvriers du complexe ont été transportés à l’hôpital de Gabès, alors que d’autres ont rejoint les services de santé par leurs propres moyens.

On notera qu’il ne s’agit pas du premier incident du genre à Gabès.