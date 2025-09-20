Verdict dans l’affaire du jeune qui a brandi une arme factice sur la police

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire du jeune ayant brandi une arme sur la police à Sidi Bou Saïd.

Ce dernier a été condamné ce vendredi 19 septembre 2025 à six mois de prison, indique Mosaïque FM, citant une source proche du dossier.

Rappelons que le jeune cagoulé, apparu par le toit d’un véhicule 4×4 pointant une arme à feu factice en direction d’un véhicule des forces de l’ordre, a aussi bousculé un agent de sécurité, selon plusieurs vidéos diffusées sur le net.

Il a alors été arrêté puis placé en détention, avant d’être condmané ce vendredi.

Y. N.