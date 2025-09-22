Marseille vs PSG en live streaming : Ligue1 2025-26

Ce lundi 22 septembre 2025, le Stade Vélodrome vibre à nouveau pour le tant attendu Classique OM-PSG, reporté d’hier en raison des intempéries qui ont frappé Marseille.

Face à un Paris Saint-Germain amoindri par les absences de stars comme Ousmane Dembélé, João Neves et Désiré Doué – partis briller à la cérémonie du Ballon d’Or ce soir même –, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi, emmené par Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg, sent le bon coup pour renverser les Parisiens de Luis Enrique. Un match OM-PSG en Ligue 1 chargé de tension, où Vitinha et Achraf Hakimi côté PSG pourraient faire la différence, mais où les Phocéens, boostés par leur public malgré un Vélodrome pas tout à fait comble, rêvent d’une victoire historique pour relancer la saison.

Suivez en direct le match OM PSG