Saisie de plus de 4,5 tonnes de produits alimentaires

Les services de contrôles des différentes régions du pays ont saisi plus de 4.500 kilogrammes de denrées alimentaires impropres à la consommation.

C’est ce qu’a annoncé l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), ce lundi 22 septembre 2025, en précisant que les services de contrôles ont effectué plusieurs opérations, notamment à Tunis, au Kef , à Jendouba, entre autres régions et ont notamment saisi des produits alimentaires congelés, des dizaines de kilos de viandes et des poissons, ainsi que du fromage et des fruits et légumes périmés.

Dans son communiqué, l’INSSPA a alerté sur de telles pratiques qui représentent un véritable danger pour la santé des consommateurs et a de ce fait appelé les professionnels du secteur alimentaire à respecter les conditions de stockage et de conservation des produits.

Y. N.