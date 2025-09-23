Barcelone lance un programme spécial d’aide aux villes palestiniennes

Le découpage administratif de Barcelone sera désormais composé de 11 districts, au lieu de 10. Cette annonce a été faite par le maire de la ville, le socialiste Jaume Collboni, qui a présenté aujourd’hui l’initiative «District 11 : Villes palestiniennes».

Cette initiative vise à «accroître et stabiliser la coopération technique» avec Gaza et les autres zones touchées par l’action militaire israélienne, et à «canaliser» tous les efforts d’aide aux populations de ces territoires.

«Le nouveau district dispose de sa propre structure politique et technique, et est doté d’un budget», a expliqué M. Collboni, précisant que le montant disponible pour les projets de coopération avec les villes palestiniennes s’élève à 1,5 million d’euros.

Dans un communiqué, la ville de Barcelone explique que cette initiative augmentera de 66% les ressources disponibles à cet effet et assurera la disponibilité d’un nouvel «instrument stable de solidarité» : le nouveau quartier sera «l’infrastructure administrative» chargée de collecter toutes les contributions de la société civile au nom des Palestiniens.

Le projet, présenté en présence de l’ambassadeur palestinien en Espagne, Husni Abdel Wahed, est essentiellement une reprise de l’idée lancée en 1995 par le maire de Barcelone de l’époque, Pasqual Maragall, de collecter et de canaliser l’aide pour la reconstruction de Sarajevo.

I. B.