Trafic de cocaïne | Un réseau démantelé à El-Mourouj

La police a démantelé un réseau de trafic de cocaïne, à El Mourouj (sud de Tunis), où quatre suspects ont été arrêtés et placés en détention.

L’enquête a été menée par la Brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant de la Direction de la police judiciaire d’El Gorjani, indique Mosaïque FM ce mardi 23 septembre 2025, citant une source proche de cette affaire.

L’arrestation du suspect principal habitant à El Mourouj a permis celle de ses complices, ainsi que la saisie d’une grande quantité de cocaïne, ajoute la même source.

Les suspects ont été placés en détention sur ordre du Parquet près le tribunal de première instance de Ben Arous.

Y. N.