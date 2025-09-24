Enseignement | Grève dans les écoles primaires le 7 octobre

Les enseignants du primaire observeront une grève sectorielle générale le mardi 7 octobre 2025, annonce un préavis de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Le préavis a été adressé à la cheffe du gouvernement ainsi qu’aux ministres de l’Éducation et des Affaires sociales, pointant du doigt un blocage des négociations par le département de l’Éducation, et ce, depuis plus de six mois.

De son côté, Ikbal Azzabi secrétaire général adjoint de la Fédération générale de l’enseignement de base, a précisé, dans une déclaration à l’agence Tap, que la partie syndicale a veillé à garantir une rentrée scolaire réussie, « toutefois, le ministère a persisté dans le refus du dialogue et dans une remise en cause du droit syndical ».

Le maintien ou l’annulation de la grève sera décidé en fonction de la reprise des négociations avec le ministère, ajoute la même source.