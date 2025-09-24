Kia K4 | Design audacieux et innovation intelligente

Kia brouille les frontières entre les segments C et D avec la révélation européenne de la Kia K4, un modèle au look dynamique fondé sur la philosophie de design «Opposites United». Cette berline compacte à hayon a été pensée pour répondre aux attentes des conducteurs modernes, en combinant espace intérieur généreux, équipements premium et technologies avancées.

Avec son style expressif et ses dimensions extérieures généreuses (4 440 mm de long et 1 850 mm de large), la K4 séduit autant par sa prestance que par son habitabilité. À l’arrière, les passagers bénéficient d’un espace aux jambes leader dans sa catégorie (964 mm) et d’une garde au toit confortable (973 mm). Le coffre de 438 litres facilite aussi bien les déménagements que les escapades du week-end.

Son design se distingue par une élégante ligne de toit flottante qui se fond dans le hayon arrière. Parmi ses signatures stylistiques : l’éclairage «Star Map» inspiré du Kia EV9, les poignées de porte arrière dissimulées dans le montant C, et une teinte exclusive «Sparkling Yellow».

Dans sa version GT-Line, la K4 adopte une allure plus sportive avec son volant à trois branches, ses palettes au volant, ses jantes alliage 17 ou 18 pouces, ses coques de rétroviseurs noires laquées, ses bas de caisse et passages de roues spécifiques.

«Avec la K4, nous démontrons que nos modèles savent conjuguer design dynamique, innovation et technologies intelligentes, quel que soit le type de motorisation», déclare Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer de Kia Europe. «La K4 illustre notre mission : rendre la mobilité enthousiasmante accessible à tous, notamment aux clients qui ne sont pas encore prêts à passer au 100 % électrique», ajoute-t-il.

Des motorisations pour chaque trajet

La K4 incarne l’engagement de Kia à proposer une gamme variée de motorisations, incluant des solutions électrifiées pour accompagner la transition vers la mobilité électrique. En Europe, cinq motorisations seront disponibles, dont deux électrifiées, en cohérence avec la stratégie globale d’électrification de Kia.

L’offre démarre avec le moteur essence 1.0 T-GDI (115 ch) associé à une boîte manuelle 6 rapports, également disponible en version mild-hybrid. Dans ce cas, une boîte automatique à double embrayage 7 rapports peut être choisie. Le moteur essence 1.6 T-GDI (150/180 ch) est quant à lui associé à une boîte automatique à double embrayage 7 rapports. En 2026, la gamme sera enrichie d’une version full hybrid.

«Avec la K4, nous modernisons notre gamme avec un modèle qui excelle sur tous les plans : design, espace, technologies et motorisations électrifiées», souligne Pablo Martínez Masip, vice-président Produit & Marketing. «Nous avons conçu la K4 pour les clients qui veulent aller plus loin, en faire plus et exprimer leur personnalité au volant.»

La technologie au service du quotidien

La K4 se distingue par l’une des offres technologiques les plus avancées de son segment. Son double écran panoramique intègre : un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, un écran dédié à la climatisation de 5,3 pouces, et un écran tactile multimédia de 12,3 pouces.

Le système Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) regroupe navigation, multimédia et réglages du véhicule dans une interface intuitive. Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil sont de série sur toute la gamme, tandis que la recharge sans fil pour smartphone est proposée sur les finitions supérieures.

Un système audio premium Harman Kardon® transforme l’habitacle en véritable salle de concert, complété par des sièges avant chauffants et ventilés habillés d’un élégant similicuir biosourcé noir.

La clé digitale 2.0 avec technologie ultra-large bande permet de transformer un smartphone compatible en clé virtuelle. Les services Kia Connect enrichissent l’expérience grâce aux mises à jour OTA, au streaming musical, au hotspot Wi-Fi, et à un assistant vocal dopé à l’IA, activable par la commande « Hey Kia ».

Sécurité et assistance de série

La K4 place la sécurité au cœur de son offre avec un large éventail de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) :

Blind-Spot View Monitor (BVM) : affichage en temps réel des angles morts sur le combiné d’instrumentation lors de l’activation du clignotant.

: affichage en temps réel des angles morts sur le combiné d’instrumentation lors de l’activation du clignotant. Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) : prévention des collisions lors des changements de voie grâce à des capteurs radar arrière.

: prévention des collisions lors des changements de voie grâce à des capteurs radar arrière. Smart Cruise Control 2 (SCC2) : adaptation intelligente de la vitesse et arrêt d’urgence si le conducteur ne réagit pas.

: adaptation intelligente de la vitesse et arrêt d’urgence si le conducteur ne réagit pas. Highway Driving Assist 2.0 (HDA 2.0) : maintien de la distance de sécurité, centrage sur la voie, changement de voie assisté et ajustement latéral.

: maintien de la distance de sécurité, centrage sur la voie, changement de voie assisté et ajustement latéral. Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) : détection des véhicules en approche lors d’une marche arrière avec freinage automatique en cas de risque.

: détection des véhicules en approche lors d’une marche arrière avec freinage automatique en cas de risque. Surround View Monitor (SVM) : vue panoramique à 360° grâce à plusieurs caméras autour du véhicule.

: vue panoramique à 360° grâce à plusieurs caméras autour du véhicule. Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA2) : prévention des collisions avec les véhicules, piétons et cyclistes grâce à une caméra frontale et à des capteurs radar.

Un pas audacieux vers l’avenir

Avec son esthétique affirmée, sa flexibilité intérieure, ses technologies de pointe et ses motorisations performantes, la Kia K4 réinvente les standards du segment des berlines compactes. En phase avec l’évolution des attentes vers plus de personnalisation et de mobilité intelligente, elle s’impose comme un choix élégant, connecté et visionnaire.

Communiqué.