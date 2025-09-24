Saisie de plus de 3 tonnes de viandes impropres à la consommation

L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncé la saisie de plus de trois tonnes de viandes et de volailles impropres à la consommation.

Ces opérations d’envergure, menées en coordination avec les forces de sécurité et les autorités locales, ont ciblé trois abattoirs anarchiques situés dans les gouvernorats de Monastir, Ben Arous et Ariana.

Dans son communiqué publié ce mercredi 24 septembre 2025, l’INSSPA rappelle que ces opérations ciblées visent à protéger les consommateurs de risques sanitaires majeurs pouvant être causés par la violation flagrante des normes d’hygiène les plus élémentaires dans ces abattoirs anarchiques qui sont de véritables foyers de maladies et de contaminations.

L’INSSPA a précisé que tous les établissements concernés ont été immédiatement fermés pour non-respect des conditions minimales de sécurité sanitaire des aliments. Des procès-verbaux de constatation et de saisie ont été rédigés et transmis à la justice.

Y. N.