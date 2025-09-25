Un homme retrouvé calciné chez lui à La Manouba | une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte après la découverte du corps d’un homme calciné, chez lui à la Manouba ce jeudi 25 septembre 2025.

Le Parquet près du tribunal de première instance de la Manouba a ordonné l’ouverture d’une enquête, sachant que selon les premiers éléments rapportés par une source sécuritaire citée par Diwan FM, la victime serait un enseignant travaillant dans la zone et qui vivait seul.

Son corps a été transporté vers les services de médecine légale pour une autopsie en vue de révéler les circonstances et les causes exactes du décès.

Y. N.