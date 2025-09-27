SOCIETETunisie

Braquages visant des femmes | Un suspect arrêté à Tunis

27 septembre 202527 septembre 2025
Braquages visant des femmes | Un suspect arrêté à Tunis

Auteur de plusieurs braquages à l’arme blanche ayant visé des femmes dans différents quartiers d’El-Menzah, un suspect a été arrêté et placé en détention.

Le district de la sûreté nationale d’El Menzah a ouvert une enquête après le dépôt de plaintes par plusieurs victimes, indique une source sécuritaire citée par Mosaïque FM, ce samedi 27 septembre 2025.

Identifié et arrêté, le suspect qui est également recherché dans des affaires de drogue a été placé en détention, indique la même source.

Y. N.

