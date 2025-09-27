MEDIASOCIETETunisie

Le SNJT solidaire avec Chadha Hadj Mbarek en grève de la faim depuis sa cellule

210 0
27 septembre 202527 septembre 2025
Le SNJT solidaire avec Chadha Hadj Mbarek en grève de la faim depuis sa cellule

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé sa solidarité avec la journaliste Chadha Hadj Mbarek, en grève de la daim depuis dimanche dernier depuis sa cellule à la prison civile de Belli Nabeul.

Dans un communiqué publié ce samedi 27 septembre 2025, le Syndicat rappelle que la journaliste a eu recours à la grève de la faim afin de dénoncer le retard de audience en appel, après sa condamnation à 5 ans de prison en première instance le 5 février.

« Cette condamnation fait suite à son activité professionnelle au sein d’une société de production médiatique (Instalingo). Malgré plus de sept mois écoulés, aucune audience d’appel n’a été programmée à ce jour, ce qui met et en danger sa santé physique et psychologique », déplore le SNJT qui a appelé les autorités judiciaires à garantir à Chadha Hadj Mbarek le droit à un procès équitable en fixant rapidement la date de son audience en appel.

Le Syndicat a par ailleurs pointé du doigt la lenteur de la justice tunisienne, tout en exprimant sa pleine solidarité avec la journaliste qui pour sa part a lancé un cri d’alarme et appelé à à procès en appel afin qu’elle puisse se défendre.

Y. N.

Cri de désespoir et grève de la faim, le message poignant de Chadha Hadj Mbarek

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!