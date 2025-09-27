Tunisie | Saisie de 25 tonnes de marchandises impropres à la consommation

Plusieurs opérations de contrôle sanitaire ont été menées à travers le pays et ont permis la saisie de plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés ou de provenance inconnue.

C’est ce qu’a fait savoir l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) dans un communiqué publié ce samedi 27 septembre 2025, en précisant que ces campagnes de contrôle ont été menées en coordination avec les forces de sécurité et les services du commerce.

Les équipes de l’INSSPA ont mis la main sur de grandes quantités de marchandises non conformes, soulignant de graves manquements aux normes d’hygiène, citant parmi les saisie dix tonnes de dattes qui étaient stockées dans des conditions insalubres et qui devaient être transformés en pâte pour l’industrie de la confiserie.

La même source a ajouté qu’à Béja, l’opération a permis de retirer du marché 488 kilos de viandes rouges, d’abats et de têtes d’agneaux congelés. Ces produits de provenance inconnue, sans certificat vétérinaire ni documents d’origine, étaient exposés à la vente dans des conditions sanitaires inadmissibles.

Les contrôles ont aussi permis la saisie de fruits et légumes, notamment à Bizerte et à Nabeul, indique encore l’INSSPA, en affirmant que toutes les quantités saisies ont été sécurisées en attendant leur destruction légale.

L’Instancen, qui réaffirmé sa détermination à poursuivre et intensifier les campagnes de contrôle afin de garantir la qualité des produits alimentaires sur les marchés et protéger la santé publique, a réitéré son appel aux commerçants et professionnels pour qu’ils respectent scrupuleusement la réglementation en vigueur.

Y. N.