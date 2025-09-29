La médecine traditionnelle chinoise à la conquête de l’Afrique

De nouveaux centres forment les Africains à la médecine traditionnelle chinoise (MTC) et à l’acupuncture, faisant de chaque diplômé local un «ambassadeur» de cette approche. De la Tunisie au Tchad, ces MTC renforcent le soft power de la Chine en Afrique.

Latif Belhedi

La Tunisie a inauguré un nouveau centre de formation aux compétences cliniques en médecine traditionnelle chinoise et en acupuncture, quelques mois seulement après la visite en Chine du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani.

L’établissement, situé à l’hôpital universitaire Mongi Slim, à seulement 18 km de Tunis, la capitale, a été inauguré vendredi 19 septembre 2025 et est le fruit direct de la conclusion d’une série d’accords de coopération sanitaire entre les deux pays lors de leur visite en février.

L’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, a déclaré que ce centre constituait «la dernière réalisation de la coopération sino-tunisienne en matière de médecine traditionnelle» et que «la Chine et la Tunisie continueront de renforcer leur coopération dans le domaine médical et des soins de santé».

Depuis des décennies, Pékin envoie des équipes médicales en Afrique, promouvant la MTC afin de renforcer la bonne entente et les liens culturels.

La diplomatie de la santé

Le nombre croissant d’établissements de santé en Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Sierra Leone, à l’île Maurice et au Maroc, s’inscrit dans la stratégie de la Chine visant à utiliser la diplomatie de la santé et les échanges culturels pour étendre son soft power sur le continent.

Un centre de formation similaire en MTC a également été inauguré le 20 septembre au Tchad, à l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine. Shi Ke, vice-gouverneur de la province du Jiangxi, était présent à l’événement, témoignant de l’importance accordée officiellement à la MTC dans le renforcement des liens.

Cette stratégie gagne en popularité, comme en témoignent la demande locale croissante d’enseignement en MTC et l’évolution de la perception publique : l’acupuncture est de plus en plus valorisée non plus comme une importation étrangère, mais comme un élément durable du paysage médical du continent.

Sun Yun, directrice du programme Chine au sein du groupe de réflexion Stimson Centre à Washington, a souligné qu’en ouvrant des centres de formation et des cliniques en Afrique, la Chine utilisait la culture et la civilisation traditionnelles chinoises pour promouvoir les relations interpersonnelles.

«La Chine a fait de même dans de nombreux pays occidentaux et se concentre désormais sur le renforcement des liens interpersonnels et socioculturels», a déclaré Sun. Elle a ajouté qu’en familiarisant la population africaine avec les traditions et la culture chinoises, une meilleure compréhension devrait renforcer les liens.

L’expansion de ces établissements témoigne de l’intégration croissante de la MTC dans le paysage médical africain, une évolution qui se reflète également dans l’enseignement supérieur. En Afrique du Sud, par exemple, il existe une forte demande de diplômes professionnels en médecine chinoise et en acupuncture dans des institutions comme l’Université de Johannesburg.

Zijing Hu, professeur associé à l’Université de Johannesburg, a déclaré que le programme de diplôme en acupuncture lancé par l’université en 2020 recevait 8 000 candidatures pour seulement 50 places disponibles chaque année.

Le développement du soft power

Hu, également praticien agréé et président de l’Association africaine de médecine chinoise et d’acupuncture, a qualifié de «multiforme» la stratégie chinoise visant à créer des centres de formation.

Il a déclaré que la MTC offrait des soins de santé efficaces et peu coûteux aux communautés africaines, créait des emplois et était de plus en plus acceptée, comme en témoigne sa reconnaissance officielle dans la législation sud-africaine depuis 2001.

Hu a également souligné que la MTC et l’acupuncture jouaient un rôle important dans le développement du soft power et le renforcement des relations bilatérales avec les pays africains. Il a expliqué qu’en proposant des soins de santé rentables, la MTC allégeait le fardeau financier des gouvernements et des communautés tout en favorisant les échanges culturels.

Il a indiqué qu’il y avait 207 praticiens agréés de médecine chinoise et d’acupuncture en Afrique du Sud, la plupart basés dans de grandes villes comme Johannesburg, Le Cap et Durban, mais peu dans des villes plus petites.

Rebaone Monama, acupuncteur agréé en Afrique du Sud, a été témoin de l’intérêt et de la confiance croissants envers la MTC, notant que l’acupuncture est passée d’une perception «étrangère» à une option appréciée par les patients recherchant des soins holistiques au cours de la dernière décennie.

«Lorsque les patients se tournent vers l’acupuncture et ressentent un soulagement, ils deviennent souvent d’ardents défenseurs de la médecine traditionnelle chinoise et partagent leur expérience avec leurs proches», explique Monama, praticien chez Monama Acupuncture.

Il a déclaré que la création de centres de formation en MTC en Afrique était à la fois généreuse et stratégique, car elle répondait à un besoin local réel. Il a souligné qu’en offrant un accès à une formation de haute qualité en Afrique, les centres ont renforcé les capacités locales et assuré la pérennité de l’acupuncture dans les soins de santé africains.

Une très vieille tradition de guérison

Monama a ajouté que cette croissance reflétait également une forme de diplomatie culturelle. «En investissant dans les praticiens africains, la Chine sème des graines qui germeront pendant des générations. Chaque diplômé qui pratique l’acupuncture en Afrique devient, en quelque sorte, un ambassadeur vivant de la médecine chinoise», a-t-il déclaré.

Monama a également déclaré qu’il était convaincu que la MTC et les pratiques d’acupuncture allaient au-delà du traitement médical pour créer des liens humains, susciter la bienveillance et renforcer les liens affectifs et culturels.

«Chaque fois que j’insère une aiguille, je ne travaille pas seulement à soulager la douleur d’une personne, mais je montre également la valeur d’une tradition de guérison vieille de plusieurs siècles que la Chine a choisi de partager avec l’Afrique», a-t-il déclaré.