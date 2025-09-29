Trafic de cocaïne | Un réseau démantelé à l’Ariana

La police a démantelé, lundi 29 septembre 2025, un réseau de trafic de cocaïne opérant dans différents quartiers de l’Ariana au nord de Tunis.

Selon les informations relayées ce soir par Mosaïque FM, qui cite une source sécuritaire, l’enquête a été menée par les agents de la brigade centrale de lutte contre le trafic de drogue d’El-Gorjani et plusieurs descentes ont été effectuées à l’Ariana.

Celles-ci ont permis d’arrêter les membres du réseau et de saisir un kilo de cocaïne, sachant que l’enquête se poursuit.

Y. N.