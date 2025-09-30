OM vs Ajax en live streaming :  Ligue des Champions 2025-26

Ce mardi 30 septembre 2025, le Vélodrome est en ébullition pour ce choc OM-Ajax en Ligue des Champions, où l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a démarré pied au plancher avec un doublé express d’Igor Paixão en tout début de match – le premier à la 6e minute sur une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang, le second à la 12e après une offrande d’Arthur Vermeeren, menant déjà 2-0 face à un Ajax dépassé !

Boostés par une compo offensive avec Gerónimo Rulli dans les buts, Benjamin Pavard en patron de la défense aux côtés de Nayef Aguerd et Facundo Medina, et un trio Greenwood-Nadir-Paixão en feu derrière Auba, les Phocéens surfent sur l’euphorie du public marseillais pour viser une première victoire européenne à domicile cette saison. Côté néerlandais, Brian Brobbey et ses coéquipiers doivent se reprendre vite, mais l’ambiance infernale du Chaudron pourrait bien faire la différence.

Suivez en direct le match OM Ajax: