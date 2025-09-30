OM vs Ajax en live streaming :  Ligue des Champions 2025-26

Ce mardi 30 septembre 2025, le Vélodrome est en ébullition pour ce choc OM-Ajax en Ligue des Champions, où l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a démarré pied au plancher avec un doublé express d’Igor Paixão en tout début de match – le premier à la 6e minute sur une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang, le second à la 12e après une offrande d’Arthur Vermeeren, menant déjà 2-0 face à un Ajax dépassé !
Boostés par une compo offensive avec Gerónimo Rulli dans les buts, Benjamin Pavard en patron de la défense aux côtés de Nayef Aguerd et Facundo Medina, et un trio Greenwood-Nadir-Paixão en feu derrière Auba, les Phocéens surfent sur l’euphorie du public marseillais pour viser une première victoire européenne à domicile cette saison. Côté néerlandais, Brian Brobbey et ses coéquipiers doivent se reprendre vite, mais l’ambiance infernale du Chaudron pourrait bien faire la différence.
Donnez votre avis