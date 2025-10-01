Affaire Ahmed Souab | Plainte contre Mohamed Bouzidi

Le comité défense de l’ancien juge administratif et avocat Ahmed Souab s’est exprimé ce mercredi 1er octobre sur la plainte déposée contre le Mohamed Bouzidi.

La défense d’Ahmed Souab affirme avoir porté plainte contre Mohamed Bouzidi 29 juillet dernier, tout en déplorant qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à ce jour.

La même source affirme avoir constaté que les campagnes de diffamation visant Me Souab se poursuivent : « celles-ci sont menées par un groupe de proches du pouvoir et de ses soutiens, usurpant faussement la qualité de journalistes », lit-on encore dans le communiqué du comité de défense, qui fait notamment référence à Mohamed Bouzidi.

Y. N.