Tunisie | Le prix des bananes fixé par le ministère du Commerce

Le ministère du Commerce a publié un communiqué, ce mercredi 1er octobre 2025, fixant le prix de vente au publicdes bananes.

Le département du Commerce a précisé que le prix du kilogramme de bananes en provenance de l’Égypte est fixé à cinq dinars et que celui des bananes importés d’autres pays, a qyant à lui été fixé à sept dinars.

La même source affirme que ses services de contrôle ppursuivent leur campagne, permettant notammanet de saisir la marchandise issue de la contrebande ou des circuits parallèles pour les réinjecter sur le marché officiel pour une vente avec les prix réglementés précités.

Y. N.