Tunisie | UGTT : Décès du syndicaliste Monem Amira

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé avec beaucoup de tristesse le décès de son secrétaire général adjoint Monem Amira.

Dans une note publié dans la soirée de ce vendredi 3 octobre 2025, l’UGTT a présenté ses condoléance à la famille, amis et camarades de Monem Amira qui s’est dignement battu contre la maladie.

De nombreux syndicalistes ont rendu hommage à leur camarade, en rappelant son engagement sans faille pour les cause nobles, son intégrité et sa bravoure.

Y. N.