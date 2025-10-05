Tunisie | Les vaccins contre la grippe en pharmacie à partir du 15 octobre

La grippe saisonnière, y compris des variantes de la Covid-19, sévit déjà parmi la population en Tunisie. D’où l’importance pour les personnes vulnérables, âgées de plus de 65 ans et/ou atteintes de maladies chroniques, ainsi que les personnes obèses et les femmes enceintes, de se faire vacciner d’urgence.

A cet effet, les autorités sanitaires affirment avoir acquis 280 000 doses de vaccins contre la grippe saisonnière, rapporte la secrétaire générale du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Thouraya Ennaïfer, dans une déclaration accordée à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), ajoutant que ces vaccins seront disponibles dans les pharmacies et les centres de santé de base à partir du 15 octobre courant et que leurs prix sont compris entre 37 et 41 dinars l’unité.

La grippe saisonnière est une maladie virale qui touche chaque année entre 5 et 10 % de la population. Elle se propage rapidement et l’épidémie se situe habituellement pendant les mois les plus froids, entre octobre et mars. Elle représente un nombre important de consultations aux urgences et nécessite parfois une hospitalisation dans les cas graves. Elle peut être mortelle dans certains cas.

I. B.