Le ‘‘Retour à Marseille’’ de Guillaume Chérel

Guillaume Chérel poursuit avec ‘‘Retour à Marseille ou Whisky Charlie’’, à sortir le 16 octobre 2025 chez Gaussen Éditions, l’aventure entamée dans ‘‘Last Exit to Marseille’’, confirmant son talent pour transformer le polar en fresque urbaine. Dans ses romans, la ville devient un personnage à part entière, dense, brutale et poétique, où chaque ruelle, chaque plage et chaque habitant contribuent à l’intrigue.

Djamal Guettala

Dans le premier tome, Jérôme Beauregard, ancien journaliste devenu détective public, découvre le monde impitoyable du trafic d’héroïne marseillais à travers la mort de son vieil ami Luc. Naviguant entre quartiers populaires, figures de la criminalité locale et conseils littéraires de Jean-Claude Izzo, Beauregard apparaît comme un héros malin, attachant et parfois décalé. Le polar classique y est transcendé par une observation fine de la ville, qui devient presque palpable sous la plume de Chérel.

Action, suspense et humour noir

‘‘Retour à Marseille’’ pousse l’univers plus loin, mêlant action, suspense et humour noir. L’intrigue démarre avec l’assassinat de la fille d’une ex et un contrat lancé sur la tête de Beauregard. Pour survivre, il se réfugie en Auvergne, tente de se fondre dans la foule des Jeux Olympiques de Paris 2024, avant de revenir dans la cité phocéenne. Entre Tango, un chien-robot improbable, et sept mercenaires spécialistes de la «Manchette japonaise», le roman devient un cocktail explosif d’inventivité et d’absurde, tout en conservant l’énergie et la densité sociale qui caractérisent le premier tome.

Chérel excelle à mêler polar, comédie et fresque sociale. Marseille n’est jamais un décor passif : elle pulse, elle respire, elle vit avec ses contradictions. Le lecteur est embarqué dans un univers où violence, humour et poésie urbaine cohabitent, et où Jérôme Beauregard, entre lucidité et folie, incarne un héros moderne capable de surprendre et d’attendrir à la fois.

Au-delà de l’intrigue policière, le diptyque est une véritable immersion dans la société marseillaise, entre mémoire, mutations urbaines et fractures sociales. C’est un hommage vibrant à une ville complexe, à ses légendes urbaines et à son énergie unique.