Tunisie | 7 tonnes d’aliments et 6000 litres d’eau retirés du marché

Dans le cadre de ses campagnes de contrôle, l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), en coordination avec les différentes structures sécuritaires et municipales, est parvenue à saisir 7 tonnes d’aliments et 6000 litres d’eau retirés du marché.

Suite à une série d’opérations de contrôle sur le terrain ayant couvert plusieurs gouvernorats et ciblé les produits alimentaires et l’eau potable en vue de protéger la santé des consommateurs, les équipes de l’INSSPA ont effectué plusieurs interventions, notamment à Sfax où 1600 kg de crevettes stockés dans une chambre froide au sein d’un entrepôt illégal ont été saisis,

A Ben Arous, les inspecteurs ont saisi 537 kg de viandes (bœuf, merguez, kaddid, viande hachée, salami de dinde) dans un établissement qui n’avait ni l’approbation sanitaire ni les normes de sécurité alimentaire requises et ayant conduit à des poursuites judiciaires à l’encontre du propriétaire, indique la même source.

D’autres produits alimentaires transportées dans un véhicule inadapté et à des températures non conformes ou stockés dans des conditions déplorables ont été saisis, à Nabeul, à Tunis, à l’Ariana ou encore à Bizerte.

Par ailleurs, 6000 litres d’eau de source inconnue ont été découverts dans une citerne à bord d’un véhicule de distribution ne respectant pas les conditions de salubrité, rendant l’eau impropre à la consommation, indique encore l’INSSPA, qui ssure que toutes les mesures légales seront appliquées à l’encontre des contrevenants pour éradiquer ces pratiques illégales et garantir la sécurité et l’intégrité des produits destinés aux citoyens.

Y. N.