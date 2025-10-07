Les quinze militants tunisiens, qui étaient détenus par Israël, après l’interception, jeudi dernier, des membres de la flottille Soumoud pour la levée du blocus contre Gaza, sont arrivés, ce matin, mardi 7 octobre 2025, en Jordanie, à travers le poste frontalier du Roi Hussein. Ils sont en route vers la Tunisie.

Il s’agit de Sirine Gherairi, Fidaa Othmani, Mouheb Snoussi, Mazen Abdellaoui, Louay Cherni, Khalil Lahbibi, Achref Khouja, Jihed Ferjani, Nabil Chennoufi, Mohamed Amine Hamzaoui, Yassine Gaïdi, Wael Naouar, Ghassen Henchiri et Mohamed Ali.

Ils devront rentrer bientôt à Tunis et s’ajouteront aux 10 autres membres tunisiens de la flottille arrivés à l’aéroport de Tunis-Carthage avant-hier par avion via la Turquie.

D’autres militants d’Algérie, du Maroc, du Koweït, de Libye, de Jordanie, du Pakistan, du Bahreïn, de Turquie et d’Oman ont également été transférés à la frontière jordanienne.

I. B.