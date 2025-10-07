Plainte contre une femme pour le meurtre d’un chien (Association Rahma)

L’Association Rahma pour la protection des animaux a annoncé avoir porté plainte contre une femme accusée d’avoir torturé et tué un chien.

Dans un communiqué publié ce mardi 7 octobre 2025, l’association a réitéré son « engagement inébranlable dans la lutte contre la maltraitance animale et en faveur des sans-voix »

La même source a salué les avocats bénévoles qui la soutiennent dans sa défense des droits des animaux, ainsi que le ministère public pour la prise en charge des plaintes déposées, soulignant l’importance de la collaboration entre la société civile et le système judiciaire.

Dans son communiqué, l’association a encouragé les citoyens à continuer de signaler tout acte de cruauté et a par ailleurs réitéré son appel à un renforcement des mesures de protection et à une application rigoureuse des lois existantes pour garantir le bien-être de toutes les créatures vivantes.

Y. N.