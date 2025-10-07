Trafic de stupéfiants | 25.000 comprimés saisis par la PJ de l’Ariana

Une opération menée dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue a permis à la police judiciaire de démanteler un réseau opérant à l’Ariana (nord de Tunis).

La PJ a mené l’opération ce mardi 7 octobre 2025, en parvenant à arrêter les membres de ce réseau, indique Mosaïque FM, citant une source sécuritaire, en ajoutant que 25.000 comprimés de stupéfiants ont été saisis.

Il s’agit de Prégabaline, qui est un médicament utilisé dans le traitement de la douleur neuropathique et de l’épilepsie, dont l’usage est détourné par les consommateurs de drogue. Il peut par ailleurs entraîner une dépendance et des effets secondaires graves en cas d’abus…

Y. N.