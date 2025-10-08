Octobre Rose | Dépistage gratuit par le dépistage le CRT

À l’occasion d’Octobre Rose, le Croissant Rouge Tunisien – Comité Local Ariana Médina organise une journée de dépistage gratuit du cancer du sein.

L’évènement sera organisé ce dimanche 12 octobre 2025 à partir de 9h à l’école primaire Farhat Hached à l’Ariana (au nord de Tunis).

« Venez nombreuses et nombreux : un geste simple peut faire toute la différence. Ensemble, diffusons l’espoir et la solidarité », indiquent les organisateurs, en rappelant que « le dépistage précoce sauve des vies ! ».

Y. N.