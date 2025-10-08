Une hyène secourue à Grombalia | Neuf suspects arrêtés pour trafic et sorcellerie

Une opération menée par la police et les services forestiers de Grombalia a permis l’arrestation de neuf personnes en possession illégale d’un animal sauvage protégé : une hyène rayée !

C’est ce qu’indique la Direction générale des forêts dans un communiqué publié ce mercredi 8 octobre 2025, en précisant que l’animal blessé allait être utilisé par les suspects à des fins de sorcellerie et de charlatanisme, une pratique malheureusement encore présente qui cible des espèces vulnérables en raison de mythes !

La même source a ajouté que les suspects avaient capturé l’hyène à l’aide de pièges artisanaux, un dispositif qui a causé de graves dommages à ses membres, ce qui a nécessité, après son sauvetage, une prise en charge dans une clinique vétérinaire, où une équipe de spécialistes a alors pris le relais, procédant notamment à une opération chirurgicale complexe pour le soigner.

L’animal a ensuite été mis en sécurité au centre d’élevage d’El Haouaria, où il recevra les soins et le suivi nécessaires à son rétablissement, ajoute encore la même source en annonçant que site à cette saisie, le Parquet a réagi en ordonnant la mise en détention des neuf individus impliqués dans cette affaire.

Ces derniers seront poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment possession illégale d’un animal sauvage protégé et pratiques de sorcellerie et d’escroquerie.

Y. N.