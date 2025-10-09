Ben Arous | Arrestation du syndicaliste Lassaâd Yaâcoubi

Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Ben Arous a décidé de mettre en garde-à-vue Lassaâd Yaâcoubi, l’ancien secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), rapporte la Radio nationale ce jeudi 9 octobre 2025.

Célèbre figure du syndicalisme tunisien au cours des dix dernières années, Lassaâd Yaâcoubi est soupçonné dans une affaire de spéculation sur une quantité de 13 tonnes de pommes-de-terre retrouvés dans un dépôt illégal dont il serait le propriétaire.

On n’en sait pas plus pour le moment, mais l’information est on ne peut plus surprenante, car on voit mal cet enseignant du secondaire spéculer sur le prix des pommes-de-terre.

On connaît l’agitateur politique, le magouilleur qui règle ses comptes avec ses adversaires dans des vidéos sur les réseaux sociaux, mais pas encore le petit spéculateur à la petite semaine qui manipule les prix des tomates et des courges.

I. B.