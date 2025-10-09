Tunis | Le procès de Khayem Turki reporté

Le procès de l’homme d’affaires et activiste politique Khayem Turki, en détention depuis février 2023, a été reporté au mois de novembre prochain.

Cette décision a été prise ce jeudi 9 octobre 2025 par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au Tribunal de première instance de Tunis.

Elle fait suite à la décision de la chambre d’accusation près la cour d’appel de Tunis, relative au renvoi de l’affaire devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance.

Rappelons que l’homme d’affaires et activiste politique est poursuivi dans une affaire de soupçons d’infractions financières et de blanchiment d’argent.

