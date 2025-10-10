Dépistage gratuit et anonyme du cancer du sein à l’IFT le 15 octobre

Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein, l’Institut Français de Tunisie (IFT) s’associe à l’Association Tunisienne d’Assistance aux Malades du Cancer du Sein pour organiser une journée de dépistage cruciale et accessible à toutes.

L’IFT accueillera le public mardi 15 octobre, de 10h à 16h, pour un dépistage du cancer du sein qui se veut anonyme, rapide et entièrement gratuit

Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez la femme. Le dépistage précoce augmente considérablement les chances de guérison. Cette journée représente une opportunité simple et sécurisée de prendre soin de sa santé.

Y. N.