La Cour d’appel de Tunis rend son verdict dans l’affaire Habib Houas

11 octobre 202511 octobre 2025
La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation de l’homme d’affaires Habib Houas à la prison ferme.

Habib Houas avait initialement été condamné à une peine de deux ans et un mois de prison, assortie d’amendes et la Cour d’appel a réduit sa peine de prison à deux ans ferme.

Rappelons que l’homme d’affaires est poursuivi pour différents délits liés à la corruption et que cette affaire concerne la non-restitution de produits d’exportation à l’étranger ainsi que des infractions bancaires.

Y. N.

