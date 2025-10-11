La Cour d’appel de Tunis rend son verdict dans l’affaire Habib Houas

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation de l’homme d’affaires Habib Houas à la prison ferme.

Habib Houas avait initialement été condamné à une peine de deux ans et un mois de prison, assortie d’amendes et la Cour d’appel a réduit sa peine de prison à deux ans ferme.

Rappelons que l’homme d’affaires est poursuivi pour différents délits liés à la corruption et que cette affaire concerne la non-restitution de produits d’exportation à l’étranger ainsi que des infractions bancaires.

Y. N.