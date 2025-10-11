SNCFT | Reprise du train matinal reliant Sousse à Tunis

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé, dans un communiqué publié ce samedi 11 octobre 2025, la reprise du train matinal reliant Sousse à Tunis.

La reprise est annoncée pour lundi 13 octobre 2025 et le départ est fixé à 5h10 depuis la gare de Sousse, précise la SNCFT après une interruption sans préavis de cette desserte qui a duré près de deux mois et qui a suscité la colère des voyageurs.

Parmi eux, certains faisaient des navetteurs quotidiennes vers la capitale et avaient pat ailleurs organisé une manifestation pour réclamer la reprise du trafic le matin.

Y. N.