Jendouba | Découverte du corps d’une femme noyée dans l’oued Dzira  

Les unités de la Protection civile ont découvert ce lundi 13 octobre 2025 le corps d’une femme native de 1969 qui avait été emportée par les eaux de l’oued Dzira, près du complexe agricole El-Koudia, dans la délégation de Bousalem, gouvernorat de Jendouba.

Le corps a été découvert à proximité d’un chantier pour l’installation d’un ouvrage hydraulique, précise la Protection civile qui s’est fait aider dans ses recherches par des gardes forestiers et des volontaires parmi les habitants du douar Essaqi, à El-Koudia, qui ont retrouvé le corps de la victime dans le lit de la rivière.

La victime avait tenté de sauver ses quatre brebis qui risquaient d’être emportées par les eaux de la rivière lorsqu’elle a subi elle-même le même sort.

La rivière était houleuse après les fortes pluies tombées dimanche soir dans la région et qui ont causé des inondations dans la délégation de Thibar, située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Béja.

I. B.