Saisie de 11 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

Plus de 11 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation ont été saisies dans le cadre d’une série d’opérations menées par l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) en collaboration avec les services de sécurité et le ministère du Commerce.

Ces opérations ont été menées par les services de l’INSSPA dans différentes régions du pays durant une semaine et ont abouti à la saisie de fruits et légumes, de viandes ou encore des pâtisseries, des fruits secs et des surgelés, conservés dans des conditions d’hygiènes déplorables et en violation des normes en vigueur.

L’INSSPA, qui a réaffirmé sa volonté de poursuivre ces campagnes de contrôle intensives, a appelé tous les intervenants du secteur à respecter strictement les conditions de conservation, de stockage et de sécurité sanitaire des aliments, en rappelant que toute infraction exposera ses auteurs aux poursuites légales et administratives en vigueur.

Y. N.