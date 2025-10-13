Soumoud | Tunis : Ali Kniss de retour au bercail après sa détention en Israël

Le militant tunisien Ali Kniss, arrêté par Israël pour sa participation à la flottille Al-Soumoud, est arrivé lundi 13 octobre 2025 à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Ali Kniss, qui est membre de la Coordination pour l’action conjointe pour la Palestine en Tunisie, a été expulsé par via la Jordanie dimanche, où il a été pris en charge après une détention dans les prisons des l’entité sioniste, avant son retour ce jour à Tunis.

A son arrivée à Tunis, il a appelé à poursuivre et à renforcer le soutien à Gaza et la résistance et à la nécessité de se concentrer sur ce qui se passe en Palestine, où se trouvent les vrais héros, a-t-il lancé dans une déclaration aux médias.

Ali Kniss a par ailleurs rappelé que plus de 10.000 Palestiniens, dont plus de 400 enfants demeurent à ce jour dans les prisons israéliennes dans des conditions difficiles et qui vont contre les droits humains les plus élémentaires.

Y. N.